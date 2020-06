Zahlung:

Bei Blue Tomato können Sie aus einer Vielzahl an Zahlungsmethoden wählen. Zur Verfügung stehen Ihnen die Zahlung per PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Vorkasse, PayPal Express, Amazon Pay und Nachnahme. Auch der Kauf auf Rechnung ist möglich. Bei der Zahlung per Nachnahme fallen zusätzlich zu den regulären Portokosten noch Nachnahmegebühren an, deren Höhe vom jeweiligen Bestellwert abhängig sind. Entscheiden Sie sich für den Rechnungskauf, beträgt das Zahlungsziel 30 Tage. Wünschen Sie eine Kreditkartenzahlung, können Sie zwischen der Zahlung mit Visa, MasterCard, Diners Club und American Express wählen.

Versand:

Der Standardversand bei Blue Tomato wird Ihnen mit 2 Euro in Rechnung gestellt, ab einem Bestellwert von 40 Euro genießen Sie hier eine kostenlose Lieferung. Die Zustellung erfolgt mit DHL oder DPD. Gerne können Sie als Lieferadresse auch eine Packstation eingeben. Sie haben einen Blue Tomato Shop in Ihrer Nähe? Dann können Sie Ihr Paket auch dorthin schicken lassen und es selbst abholen. Versandkosten fallen hierfür nicht an. Entscheiden Sie sich für den Expressversand, werden hierfür Versandkosten in Höhe von 12,90 Euro erhoben. Sie werden vor der Zustellung per SMS oder E-Mail von DHL über den genauen Zustelltermin informiert. Mittels Trackingnummer können Sie nach Versand der Bestellung einsehen, wo sich Ihr Paket befindet.

Retoure:

Sie haben bei Blue Tomato die Möglichkeit, Artikel innerhalb von 21 Tagen zurückzugeben oder umzutauschen. Eine Rückgabe ist zum einen kostenlos in allen Blue Tomato Shops möglich, dies gilt auch für online bestellte Ware. Wollen Sie die Artikel postalisch zurückschicken, ist der Rückversand ab 40 Euro Bestellwert für Sie kostenlos. In diesem Fall liegt Ihrem Paket schon ein Rücksendeetikett bei. Bei Bestellungen unter 40 Euro frankieren Sie die Retoure bitte selbst ausreichend.