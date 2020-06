Im Grunde genommen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, bares Geld bei der nächsten Blumenbestellung zu sparen. Sie müssen nur wissen wie. Zum einen führt Blume2000 die neuesten saisonalen Rabatte und Vergünstigungen direkt auf der Startseite. Es handelt sich hier meist um Last Minute Angebote. Aber auch der frühe Vogel kann jede Menge sparen. In Abhängigkeit von der Aktion ist ein Frühbestellerrabatt von bis zu 10 % bei einem Mindestbestellwert von 19,99 € drin. Dafür gibt es dann einen speziellen Gutscheincode, den Sie am besten gleich im Zwischenspeicher kopieren. Sie können den Rabattcode auch mitten in der Blumenauswahl eingeben und verrechnen, um den Einkauf dann fortzusetzen. Bei anderen Blumentöpfen, Pflanzen und Sträußen sind zum Beispiel gratis Pralinen, eine Flasche Sekt, eine externe Beleuchtung oder ein kleines Geschenk mit dabei.

Wer es nur auf die Schnäppchen bei Blume2000 abgesehen hat, geht in den SALE-Bereich und finde dir ausschließlich preisreduzierte Blumen und Pflanzen. Es versteht sich von selbst, dass es sich hier wahrscheinlich um saisonale Auslaufmodelle handelt, die aber noch in einer tadellosen Qualität und Blüte verfügbar sind. Die Blumenangebote wechseln stetig, bieten aber einen Rabatt von bis zu 50 %. Sie verzichten also auch bei den preisgünstigen Blumen nicht auf die Qualität und erhalten von Blume2000 die übliche sieben Tage Frischegarantie.

Shoppen Sie über diese Preiskategorien, bleiben sie garantiert immer in Ihrem Budget. Wollen Sie für Kunden und Kollegen Blumen versenden, erhalten Sie eine ordentliche Rechnung, um die Dienstleistung auch bei der nächsten Einkommensteuererklärung geltend zu machen. In diesem Fall sparen Sie doppelt. Im Grunde genommen gibt es schon einfache Blumen und kleine Streusalz für knapp 15 €. In den meisten Fällen erreichen Sie in der Bestellung aber immer einen Warenwert von 20 €. Andernfalls würde sich der Aufwand für Blume2000 im Hinblick auf die Zusendung nicht lohnen. Doch was ist diese Investitionen gemessen an der Freude, die sie in wenigen Klicks Ihren Freunden und der Familie machen können?