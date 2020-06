Blumen sind bereits seit Jahrhunderten eine beliebte Variante, um einem Menschen zu zeigen, dass er gemocht oder an ihn gedacht wird. Blumenfee ist es wichtig, als der Botschafter Ihres Herzens aktiv zu werden. Das passiert durch liebevoll zusammengestellte Herzensgrüße, die direkt zu Ihnen nach Hause oder auch zu einem lieben Menschen gesendet werden. Hinter Blumenfee stehen zehn Floristinnen sowie weitere Mitarbeiter, die sich für Sie auf die Suche nach schönen Blumen mit der Frische-Garantie machen. Durch eine spezielle Wasserverpackung kommen die Blumen frisch beim Empfänger an. Im Online-Shop können Sie auf die Suche nach fertigen Sträußen gehen, sich durch die Blumenfee-Specials inspirieren lassen oder auch direkt nach Sorten schauen. Dadurch haben Sie den Zugriff auf das vielseitige Sortiment von Blumenfee und können so in aller Ruhe entscheiden, welche liebevoll zusammengestellten Varianten versendet werden sollen.