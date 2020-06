Gegründet wurde das Unternehmen Boden 1991. Den Anfang machten damals nur acht Herrenmodelle, die angeboten wurden. Erst drei Jahre später, im Jahr 1994, wurde auch Damenmode ins Sortiment aufgenommen. 1996 wurde das Sortiment schließlich auch um die Kinderkollektionen „Mini Boden“ erweitert. 1999 ging die englische Boden-Website an den Start und seit 2002 ist die Mode von Boden auch in Amerika verfügbar. Der Erfolg machte es nötig, dass 2003 der Umzug in ein größeres Warenlager in Leicester erfolgte. Ein weiterer Meilenstein konnte 2004 erreicht werden, als die Londoner Filiale ihre Pforten öffnete. Seit 2007 gibt es zudem die Boden-Mode auch für die Allerkleinsten, die Baby-Kollektion wurde ins Sortiment aufgenommen. Ebenfalls 2007 eroberte Boden schließlich auch Deutschland, im Jahr 2009 folgte das Nachbarland Österreich. Zwei Jahre später erfolgte der Markteintritt auch in Frankreich. Heute ist die Mode von Boden so gefragt, dass täglich mehr als 12.500 Aufträge das Lager verlassen.