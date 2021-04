Martin, 35, aus Freiburg

In puncto Rasur habe ich eigentlich alles ausprobiert, was der Markt so herhält. Ob elektrisch, nass oder trocken - bisher konnte mich noch kein Hersteller so richtig für sich einnehmen. Nach langer Suche habe ich nun endlich das „Rasierwerkzeug“ gefunden, das mich wirklich begeistert. Fürs erste habe ich mir das BOLDKING Kit bestellt, um mich vor allem von der Qualität der Klingen zu überzeugen. Da meine Haut schnell gereizt reagiert, griff ich zu den Rasierklingen für sehr empfindliche Haut. Eine gute Wahl, denn seither gehört rote Haut nach der Rasur endlich der Vergangenheit an. Was ich besonders praktisch finde, sind außerdem die großen Abstände zwischen den Klingen, so dass beim Abspülen mühelos alle Rückstände verschwinden. Auch ergonomisch habe ich nichts auszusetzen, der Griff liegt gut in der Hand und ist recht flexibel, was sich vor allem bei der Rasur unterm Kinn positiv bemerkbar macht.

Nach mehrmaligem Ausprobieren legte ich mich also fest: BOLDKING Rasierer sollten mich von nun an fast jeden Morgen begleiten. Zeit also für ein Abo, denn schließlich spart man, wenn man kann. Die Rasierklingen werden nun alle zwei Monate bequem nach Hause geliefert. Ich kann übrigens auch die BOLDKING Aftershave Creme wärmstens empfehlen, die auch Panthenol enthält, damit Hautirritationen keine Chance haben. Falls Ihr übrigens noch keine Geschenkidee habt: Das Rasierzubehör in Form einer Geschenkbox ist genau das Richtige für Ihn. Dazu gibt es außerdem noch coole Accessoires wie superweiche T-Shirts und Boxershorts, einen praktischen Kulturbeutel und jede Menge Körperpflege wie Duschschaum oder Gesichtscreme. Und falls sie es noch nicht wussten: Auch Rasierklingen können nachhaltig sein. Sie senden Ihre alten Klingen einfach an BOLDKING zurück, wo Sie in ihre Teile getrennt und komplett recycelt werden.