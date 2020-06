Bei BookBeat handelt es sich um ein digitales Startup, das von Bonnier Books gegründet wurde. Bonnier Books ist eines der führenden europäischen Verlagshäuser mit Sitz in Schweden. 2015 entstand BookBeat aus der digitalen Strategie des Unternehmens und bietet seitdem einen Streaming-Dienst mit Flatrate-Modell für Hörbücher an. Das Team von BookBeat setzt sich aus digitalen Spezialisten zusammen, die ein Herz für Büchern haben und über eine Neugier für die Erfahrungen und Bedürfnisse der Kunden aufbringen. Seit 2017 ist BookBeat auch in Deutschland verfügbar.

Die Auswahl bei BookBeat besteht aus zehntausenden von Hörbüchern, die Sie streamen oder offline hören können. Sie können die Hörbücher in der BookBeat-App herunterladen und wann immer und wo immer hören. BookBeat bietet Hörbücher für jedes Alter und jeden Geschmack. Entdecken Sie neben Kinder- und Sachbüchern auch Romane, Krimis, Fantasy und vieles mehr. Zudem gibt es persönliche Hörbuchempfehlungen in der App.

Dabei funktioniert BookBeat ganz einfach. Sie erstellen ein Konto und laden die App herunterunter und hören dann so viel wie Sie wollen.