Es ist niemals das Anliegen der Gründer von Bose gewesen, schnelle Erfolge und viel Geld zu erhalten. Vielmehr ging es dem Unternehmen darum, neue Produkte zu entwickeln. Produkte, die das Klangerlebnis noch besser machten, als es bisher schon war. Innovation und neue Wege - das war das Element der Gründer von Bose. Bei all den kleinen Entscheidungen, die auf diesem Weg tagtäglich getroffen wurden, ist neben der Innovation das Teamwork ein Meilenstein, auf dem das Unternehmen heute noch steht.

Jedem einzelnen Mitarbeiter ist es bewusst, dass solide Arbeit, Entwicklung und der Glaube an die eigenen Produkte der eigentlich Ansporn, die Leidenschaft sind, der das Unternehmen nicht nur an der Stelle hält, an der es sich jetzt befindet, sondern es weiter vorantreiben wird. Zudem ist es der gegenseitige Respekt, der sich nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch zu den Zulieferern und Dienstleistern zeigt. Dadurch hat man es zu sehr langen und engen Zusammenarbeiten gebracht. Dies alles bringt einen wunderbaren Mehrwert, mit dem der Kunde verwöhnt wird.

Ganz nebenbei hat Bose diverse Auszeichnungen, Prämien und Preise für seine Produkte verliehen bekommen. Auch Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben.