Das Unternehmen Brille24 wurde im Jahr 2007 gegründet und ließ sich in Oldenburg nieder. Durch das schnelle Wachstum der Firma wurde der Standort bald von der alten Villa in der Amalienstraße in einen größeren Gebäudekomplex verlegt. Trotz mehrfacher Umzüge innerhalb Oldenburgs stand es für Brille24 nie zur Debatte, in eine andere Stadt zu ziehen. Die Mentalität Oldenburgs ist bis heute fest in dem Unternehmen verwurzelt.

Es werden namhafte Anbieter mit in das Sortiment aufgenommen

Ursprünglich verkaufte Brille24 nur die Eigenmarken. Doch es wurde nach und nach der Kundenwunsch laut, auch namhafte Anbieter wie Lacoste oder Ray-Ban in das Sortiment mit aufzunehmen. Im März 2016 ging dieser Wunsch in Erfüllung. Seitdem können Sie bei Brille24 auch Markenbrillen kaufen – natürlich ohne, aber besser mit Brille24-Gutschein.