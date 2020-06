BSTN betreibt nicht nur einen offiziellen Onlineshop, sondern auch stationäre Ladengeschäfte in München und Hamburg. Das erste Münchner Geschäft öffnete dabei September 2013 seine Pforten. Sie finden bei BSTN zahlreiche internationale Marken, die sich der Casual- und Street-Wear verschrieben haben, darunter Labels wie The North Face, Patta, Adidas und Stone Island. Daneben führt BSTN auch Produkte der eigenen Hausmarke. BSTN selbst definiert sich als hochwertiger Laden für Street- und Sportswearkultur und Sneaker, in den ganzheitlichen Look fließen dabei Inspirationen der Basketball- und Hip-Hop-Kultur der 1990er Jahre ein. Geprägt wird der typische BSTN-Look aber auch durch die klassische, reduzierte skandinavische Mode. Storekonzept und Sortiment gehen hier Hand in Hand und fahren eine klare Linie. BSTN richtet sich mit dem Sortiment zudem vornehmlich an Männer, aber auch Damen finden hier kleinere Größe mit Unisexschnitten sowie Sneaker.