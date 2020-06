So wie Sie setzen, so fühlen Sie sich. Ob Drehstuhl, Chefsessel, Loungsessel, höhenverstellbare Sitzmöbel oder Arbeitshocker: Die modernen Büromöbel gehen mit ihren Anforderungen mit, passen sich an unterschiedliche Alltagssituationen an und sorgen für eine ergonomisch korrekte Körperhaltung.