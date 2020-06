Als Buffalo im Jahre 1979 auf der Bildfläche auftauchte, sollte “nur” Cowboystiefel verkauft werden. 1979 waren Cowboystiefel voll im Trend. Doch hat es sich Buffalo auch zur Aufgabe gemacht, andere Schuhe zu kreieren. So kam in den 1980zigern der erste Sportschuh von Buffalo auf den Markt. Dieser wurde nicht einfach angeboten - insgesamt in 20 Farbnuancen eroberte er den Markt. Stück für Stück wurden weitere Schuhmodelle geschaffen und auf den Markt gebracht. Recht schnell konnte der Handel auf ein weltweites Niveau gebracht werden. Ihr Highlight war die Entwicklung eines Sportschuhs mit Plateauzwischensohle. Nicht nur bei Stars aus der Musikszene und Hollywood waren sie beliebt.

Zwei Mal pro Jahr stellt Buffalo seine Kollektionen vor. Alle Modetrends werden hierbei bedient: Ob elegant oder glamourös, ob wintertauglich oder sportlich - nicht nur das modische Design liegt Buffalo am Herzen, sondern auch die Qualität, mit der diese Schuhe auftrumpfen.

Der Online-Shop verschafft dem Kunden viele Vorteile. Denn nur im Onlineshop stehen ihm alle weltweiten Angebote zur Verfügung. Dies gilt auch für die exklusiven, limitierten Buffalo Modelle.