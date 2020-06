Mit dem breit aufgestellten Sortiment will BUTLERS all diejenigen erreichen, die sich Inspiration und gute Ideen zum Mitnehmen wünschen. Die auf der Suche nach einem besonderen Geschenk für einen besonderen Menschen sind, der eigentlich schon alles hat. BUTLERS zielt ebenso darauf ab, Hobbyköche anzusprechen, für die kochen und backen nicht nur Pflicht, sondern vor allem Kür ist und die ihre Passion in der Küche leben. Auch Individualisten werden bei BUTLERS fündig. Denn neben der Garderobe, ist es wohl vor allem die eigene Wohnung, die Persönlichkeit und Individualität ausdrückt. Und mit diesem Konzept fährt BUTLERS geradewegs auf der Erfolgsschiene. Die inzwischen rund 120 Filialen im In- und Ausland werden jährlich weltweit von 40 Millionen Besuchern aufgesucht. Und mit dem BUTLERS-Onlineshop ist es für Sie nun noch leichter, selbst all die schönen Dinge für Ihr Zuhause zu entdecken.