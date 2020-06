Handarbeiten sind der Trend des 21. Jahrhunderts. Es wird gehäkelt, gestrickt und genäht, gebastelt, geklebt und dekoriert. Was Sie dabei an Produktionskosten für die Herstellung der Dinge einsparen, geht auf der anderen Seite für den Kauf von Stoffen, Bastelzubehör und Wolle drauf. Buttinette ist ein Kreativshop im Internet, in dem Sie Zubehör für Ihre liebsten Handarbeitsprojekte zum fairen Preis einkaufen. Zu den Produkthighlights gehören die liebevoll zusammengestellten Handarbeits- und Bastelpakete, bei denen Sie gegenüber dem Einzelpreis erheblich sparen. Mit einem Buttinette Gutschein wird Ihre Leidenschaft keine Frage des Preises mehr sein. Nutzen Sie Ihren Rabatt auf die Waren und Serviceleistungen des Shops.