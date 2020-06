Original-Mechandising-Produkte des Fußballclubs sind meist kostenintensiv. Zwar stört das echte BVB-Fans nicht, dennoch lässt sich im Shop sparen. Schauen Sie sich auf der Startseite des Fanshops regelmäßig nach laufenden Aktionsprogrammen um. Meist gehen diese mit speziellen sportlichen oder gesellschaftlichen Events einher oder es werden Trikots ausgemustert und neue vorgestellt. Sparen Sie beim Kauf von Wochenaktionen, bei denen im Wochenrhythmus ein Produkt aus dem Fanshop-Sortiment zu Sparpreisen angeboten wird. Es lohnt sich für alle Fans das BVB-Fanshop-Sale im Auge zu behalten. Im BVB-Fanshop-Outlet treffen Sie jeden Tag auf teilweise stark im Preis gesenkte Original-Waren. Um in das Shopping-Sale zu gelangen, müssen Sie in die einzelnen Themenwelten gehen. Finden Sie dort unter anderem BVB-Ausweichtrikots, Handtücher und vieles mehr mit dem bekannten Club-Emblem zu Rabattkonditionen. Am besten Sie bestellen den Newsletter und erfahren alles über die neusten Deals, exklusive Gewinnspiele und über den BVB.

An den Auktionen teilnehmen und von Vorteilen profitieren

Sie können zwar auch im regulären Dortmunder-Fanshop einkaufen, doch es lohnt sich darüber hinaus an den Auktionen teilzunehmen. Echte Club-Fans ergattern sich bei den regelmäßig angesetzten Auktionen zum Beispiel echte Matchworn-Trikots von den Stars oder ersteigern sich original getragene Trainingsausstattung. Dazu können Sie bei der Versteigerung von handsignierten Fanartikel mitmachen. Solche Raritäten sind in der Regel einzigartig und unbezahlbar. Bei den BVB-Auktionen allerdings sichern Sie sich Produkte mit Echtheitszertifikat zu Sparpreisen. Ein Teil der Auktionsgewinne geht übrigens in die BVB-Stiftung „leuchte auf“, die gemeinnützige Projekte und Organisationen finanziell unterstützt.