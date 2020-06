Am Ende des 19. Jahrhunderts läuteten die Gründer Clemens und August den Erfolg der C&A-Filialen ein: Nach dem ersten Ladengeschäft im niederländischen Leeuwarden konnten die Brüder noch vor der Jahrhundertwende zwei weitere Geschäfte in Amsterdam eröffnen. So setzte sich die Erfolgsstory fort. Heute gibt es C&A in 18 europäischen Ländern, das Unternehmen ist sogar weltweit vertreten. Unter anderem gibt es Tochtergesellschaften in Brasilien, Mexiko und China. C&A verbindet dabei beispielhaft Tradition und Moderne: Einerseits befindet sich die Firma noch immer in den Händen der Gründerfamilie. Zum anderen setzt sie mit hellen, modernen Räumlichkeiten auf ein Shoppingerlebnis am Puls der Zeit.