Die meisten Vergünstigungen locken bei den neuesten Technologien und Kameras, die gerade erst auf den Markt gekommen sind. Damit möchte Canon seiner Foto-Community die Entscheidung für ein neues System erleichtern. Zugleich können Sie so richtig absahnen, wenn Sie gleich eine Großpackung aus Papier und Tinte bestellen. In den meisten Fällen übersteigen Sie so mühelos den Bestellwert von 30 € und sparen sich damit die Versandgebühren. Canon denkt auch an die Studenten und Kunden, deren Budget etwas schmaler ist. Hier gibt es hohe Rabatte über 100 € auf den Kauf ausgesuchter Kamerasysteme.

Fair kalkuliert: Profikameras und Zubehör bei Canon

Canon hält auch im hochpreisigen Sektor ein faires Preisniveau. So gibt es in regelmäßigen Abständen automatische Vergünstigungen und Rabatte, wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Kamera online zu bestellen. Im Endeffekt war die Grundidee von Canon, die sehr kostspieligen Kompaktkameras zu einem günstigeren Preis nachzubauen. Daraus hat sich eine globale Marke entwickelt, die ihre faire Preispolitik bis heute beibehält. So shoppen auch Einsteiger das passende Modell, das nicht Ihr vollständiges Budget aufbraucht. Dennoch sollten Sie die Augen offen halten nach aktuellen Deals und Gutscheinen.