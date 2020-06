Sie lieben alles, was einen Stecker hat, blinkt oder lustige Bewegungen macht? Dann sind Sie der perfekte Kunde von Caseking. Hinter dem Namen steht ein elektronischer Versandhandel, der hauptsächlich PC-Systeme und PC-Komponenten verkauft. Sie können sich über den Shop entweder ein vollständiges PC-System kaufen oder sich Ihren neuen Rechner aus einzelnen Komponenten zusammenstellen. Alle Artikel im Shop stammen von namhaften Herstellern. Wer Technik liebt, weiß aber auch, wie teuer dieses Hobby ist. Um Ehestreitigkeiten zu vermeiden, suchen Sie vor Ihrem nächsten Einkauf am besten einen Caseking-Gutschein aus und sparen Sie beim Kauf von PC-Gehäusen, Monitoren, Adaptern & Co.