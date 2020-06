Wie sieht es denn aus, wenn die Matratze neu ist, aber die Bettwäsche aus den 1970ziger Jahren zu stammen scheint? Wie gut, dass bei Casper alles erhältlich ist. Der Grund für diese Probezeit bei Casper liegt auf der Hand. Zu Beginn ist jede Matratze, die frisch aus dem Werk kommt, noch ein wenig unbequem. Doch je länger man darauf schläft, desto eher kann man überhaupt erst sagen, ob diese Matratze dauerhaft für einen geschaffen ist oder nicht. 100 Tage sind vielleicht noch keine lange Zeit. Doch kann man sagen, ob die Matratze passt oder nicht.

Casper ist ein Unternehmen, auch Schlaf-Unternehmen genannt, das sich mit Matratzen und Schlafzubehör befasst. Es gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen der Zeit. Sein absoluter Vorteil ist das direct-to-consumer-Konzept.

Wie kommt es zu diesen phänomenalen Entwicklungen im Bereich der Matratzenherstellung? In San Francisco, wo Casper beheimatet ist, ist nicht nur die Forschungsabteilung angesiedelt. In dieser befindet sich zusätzlich zu den Forschungen an Struktur und Material der Matratzen auch ein Schlaflabor. Hier kann der Schlafkomfort aller Produkte direkt getestet werden. Die Ergebnisse fließen natürlich ebenfalls in die Forschung bzw. in den Herstellungsprozess neuer, aber auch bewährter Matratzen mit ein.

Nun stellt man sich natürlich die Frage, warum es für Casper so wichtig ist, die eigenen Erfolge immer wieder in Frage zu stellen und die Produkte stetig zu verbessern? - Nun Schlaf ist ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen, dem nachgekommen werden MUSS. Ohne Schlaf werden wir nicht nur unsere Kraft und unsere Leistungsfähigkeit verlieren. Auch die geistigen Potenziale werden nach und nach in Mitleidenschaft gezogen. Schlaf ist also äußerst wichtig. Deshalb wird nach dem Motto “Wie man sich bettet, so schläft man.” gehandelt. Casper versucht mit allen Mitteln, seinen Kunden zu einem gesunden Schlaf zu verhelfen. Danke, Casper!