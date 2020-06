Der Onlineshop von cdkeys.com hat sich auf CD Keys spezialisiert. Was heißt das? Ganz einfach, Sie haben die Möglichkeit zu niedrigen Preisen aus einem der größten Xbox Live Points & Abonnements, Playstation Network Cards und PC Spielen / Erweiterungspacks Angeboten zu wählen. Dabei profitieren Sie von einer sofortigen Lieferung und einem einzigartigen automatisierten Zustellungssystem. Zu Deutsch heißt das, Sie erhalten Keys für die Registrierung oder Aktivierung von Videospielen von cdkeys.com. Egal ob Super Mario, Call of Duty, Battletech, The Sims – Sie erhalten bei cdkeys.com Klassiker und Neuerscheinungen.

Erwerben Sie Mitgliedschaften, Ingame-Währungen sowie Guthabenkarten. Da die Zustellung der Bestellung ausschließlich elektronisch erfolgt, entstehen keinerlei Versandkosten.

Der Onlineshop gehört zur Omnyex E Commerce DMCC, die Ihren Firmensitz in Dubai hat. Laut eigenen Angaben des Unternehmens zählt man zu den führenden Händlern und Distributoren von Videospielen und den dazu gehörigen Artikeln weltweit. Auf über 30 Jahre Erfahrung kann das Unternehmen blicken und arbeitet mit verschiedenen Schlüsselpartnern aus der ganzen Welt zusammen. Zudem betreibt Omnyex eine Niederlassung in Kalifornien.