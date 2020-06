Sie haben ganz sicher auch dieses Fach im Schrank, in der sich Kleidung sammelt, die Sie nicht mehr tragen, die aber viel zu schade für den Container ist. Genau diese Hosen, Kleider, Jacken, Blusen und Accessoires von Cecil können Sie zu Geld machen und dabei noch einen guten Zweck unterstützen. Cecil sammelt Kleiderspenden für Menschen in Not und reicht sie an die Deutsche Kleiderstiftung weiter. Um an der Aktion teilzunehmen, sammeln Sie alle gut erhaltenen Kleidungsstücke aus Ihrem Schrank und verpacken sie sorgfältig in einem Karton. Für einen kostenlosen Versand können Sie sich den Versandaufkleber ausdrucken. Enthält der Karton mindestens ein Kleidungsstück von Cecil, dann bekommen Sie einen Cecil-Gutschein in Höhe von 10 Prozent für den Onlineshop.

Nutzen Sie die Sales zum Kollektionswechsel bei Cecil

Immer dann, wenn die Jahreszeiten und damit auch die Kollektionen wechseln, lohnt sich eine Shoppingtour bei Cecil richtig. Der Sale des Shops ist in dieser Zeit ganz besonders voll mit tollen Schnäppchenangeboten, weil die Ware Platz machen muss im Lager. Selbstverständlich finden Sie aber das ganze Jahr über im Sale-Bereich mehrere hundert Teile, die weit unter dem Originalpreis verkauft werden. Es sind Rabatte bis zu 70 Prozent möglich. In unserer Gutscheinliste informieren wir Sie tagesaktuell über die neusten Rabattaktionen, wenn Sie beispielsweise Versandkosten sparen oder sich mit einer Newsletteranmeldung die Chance auf einen Cecil-Gutschein sichern.