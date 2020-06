Nichts ist so wertvoll wie die Familienzeit. Daher bietet Center Parcs einen Raum an, in dem Eltern und Kinder Qualitätszeit verbringen können. Die Anlagen sind in ganz Deutschland sowie in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich verteilt und arbeiten immer nach dem gleichen Konzept. Familien können sich vor Ort ein Haus oder ein Hotelzimmer mieten und an diversen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Es gibt immer ein Schwimmbad sowie einen großen Spielebereich vor Ort, diverse Restaurants, Spielplätze und Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung. Außerdem befinden sich die meisten Anlagen mitten in der Natur mit viel Freiraum für die Kinder. Mit einem Center Parcs-Gutschein genießen Sie Ihren Aufenthalt zum günstigen Preis.