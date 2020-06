"Wann immer ich etwas zu verschenken habe, geht es für mich direkt zu CEWE. Es gibt doch keine schöneren Geschenke als Erinnerungen. Ein Fotogeschenk ist immer persönlich und einzigartig – es erinnert an schöne Momente und besondere Erlebnisse. Schon damals, bevor es CEWE gab, habe ich am liebsten alle möglichen Fotos in Fotoalben geklebt und sie wunderschön verziert, wenn ich meinen Eltern oder Freunden etwas schenken wollte. Zum Glück leben wir heute in Zeiten, in denen so etwas auch ganz einfach am Computer geht. Und bei CEWE ist die Gestaltung wirklich unheimlich simpel. Selbst ich als kompletter Anfänger hatte keine Schwierigkeiten damit, die Fotoalben und Kalender zu gestalten.

Ich freue mich richtig, wenn irgendjemand in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Geburtstag, Jahrestag oder irgendein anderes Jubiläum feiert. Denn dann kann ich wieder ein wunderbares Fotogeschenk kreieren und voller Stolz überreichen. Ich brauche aber eigentlich auch gar keinen Anlass, um etwas von CEWE zu verschenken. Als wir letztes Jahr aus dem Urlaub zurückkamen, bekamen kurz darauf alle aus meiner Familie ein wunderschönes Fotobuch als Erinnerung. Es müssen aber nicht nur Fotobücher sein. Ich habe auch schon einen Wandkalender für meinen Mann bestellt, Grußkarten an meine Yoga-Jungs verschickt und für meine Neffen ein richtig tolles Fotopuzzle gekauft.

Nicht nur die vielen Möglichkeiten finde ich bei CEWE toll, sondern auch die günstigen Preise. Ich konnte das erste Mal gar nicht glauben, wie günstig hier alles ist. Ich habe einmal sogar gedacht, dass das nur ein Fehler sein kann, aber auch als ich meine Artikel dann bezahlen wollte, stand da immer noch derselbe Preis. Wahnsinn ist das! Und wissen Sie was? Ich finde auch noch jedes Mal einen CEWE-Gutschein, mit dem es sogar noch einen Rabatt gibt. Mehr geht ganz einfach nicht und ich werde meine Geschenke auch in Zukunft nur bei CEWE bestellen. "