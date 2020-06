Zahlung:

Charles Tyrwhitt stellt Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden zur Auswahl. Sie können per Kreditkarte, Rechnung und PayPal zahlen. Akzeptiert werden die Kreditkarten MasterCard, Visa und American Express. Bei Bestellungen per Rechnung überweisen Sie den fälligen Betrag innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Ware. Beachten Sie zudem, dass bei Erstbestellungen auf Rechnung mit einem Warenwert von mehr als 600 Euro generell eine Anzahlung von 50 Prozent des Bestellwerts verlangt wird.

Versand:

Für den Standardversand werden Portokosten in Höhe von 7,95 Euro erhoben. Wählen Sie den Expressversand mit Zustellung am folgenden Werktag, fallen 27,95 Euro Versandkosten an. Damit die schnelle Zustellung gewährleistet werden kann, muss Ihre Bestellung bis spätestens 15 Uhr eingegangen sein. Innerhalb Deutschlands liefert Charles Tyrwhitt mit DHL aus. Gerne können Sie auch eine Packstation als Lieferadresse angeben. Bei Erstbestellungen mit Zahlung auf Rechnung kann jedoch nur an die private Rechnungsadresse geliefert werden. Charles Tyrwhitt verschickt alle Artikel vom eigenen Warenlager in England aus. Wenn Sie eine automatische Versandbestätigung per E-Mail erhalten haben, können Sie den Sendungsstatus für Ihr Paket über den enthaltenen Link einsehen.

Retoure:

Sie genießen bei Charles Tyrwhitt eine Qualitätsgarantie von 6 Monaten. Innerhalb dieser Zeit können Sie einen Artikel oder die gesamte Bestellung zurückgeben oder umtauschen. Registrieren Sie Ihre Retoure bequem online und wählen Sie aus, ob Sie eine Rückerstattung oder einen Umtausch wünschen. Wählen Sie dann die für Sie lokal verfügbare Rückgabemethode aus. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail mit einem Rücksendeetikett. Drucken Sie dieses aus und kleben Sie es auf das Rücksendepaket.