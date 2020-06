Der Chocqlate Onlineshop liefert schnell und zuverlässig per DHL Standardversand, so dass die Ware binnen zwei bis vier Werktagen bei Ihnen ist. Sie können Ihre Bestellung auch an eine Wunschadresse schicken lassen. Rechnungs- und Lieferadresse müssen also nicht identisch sein. Als Zahlungsart wird der risikofreie Kauf auf Rechnung angeboten. Alternativ können Sie auch bequem und sicher per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlen.

Im Chocqlate Onlineshop steht Ihnen ein 14tägiges Rückgaberecht zur Verfügung. Sollten Sie es sich also anders überlegt haben, so können Sie die ungeöffnete Ware in Originalverpackung innerhalb von 14 Tagen an den Anbieter zurücksenden. Die Kosten für Retouren müssen Sie jedoch selber übernehmen.