Club Med ist ein Angebot der Club Méditerranée Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 1950 gegründete französisches Tourismus-Unternehmen ist hierzulande der drittgrößte Anbieter für Cluburlaube und offeriert Premium All-Inclusive Reisen im oberen Preissegment. Club Med betreibt Resorts auf der ganzen Welt; dazu gehören exklusive Ferienanlagen, Strandvillas, Berg-Resorts, Chalet Appartements sowie ein Kreuzfahrtschiff. Dabei werden die unterschiedlichsten Interessen und Ansprüche bedient.

Premium All-Inclusive geht es zum Beispiel in die Sommerferien an den Strand, in den Skiurlaub in die Berge oder zum Spa in die Erholungsoase. Zu den Top-Destinationen gehören hierbei Europa mit Spanien oder Portugal, der Indische Ozean mit den Malediven und Mauritius, die Karibik mit den Bahamas oder der Dominikanischen Republik sowie die Alpen mit Resorts in Frankreich, Italien und in der Schweiz. Darüber hinaus verfügt Club Med über Anlagen in Asien, etwa in Japan und Thailand sowie in Amerika, darunter in Mexiko, Florida und Brasilien.