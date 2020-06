Sie interessieren sich dafür, welche Möglichkeiten zum Sparen es neben unseren Gutscheinen sonst noch gibt? Dann wollen wir Ihnen den ein oder anderen Tipp für zusätzliches Sparpotential bei Cocopanda geben. Da wären zum einen die Sparpakete, die Sie in der gleichnamigen Kategorie finden. Bei diesen sogenannten Bundle Deals erhalten Sie Extra Rabatte auf die bereits reduzierten Preise der jeweiligen Produkte. Ihnen wird auch angezeigt, wie viel Sie beim Kauf eines Sparpakets gegenüber dem separaten Kauf einzelner Produkte sparen. Noch mehr Rabatt gibt es, wenn Sie sich für den Cocopanda-Newsletter anmelden. So sichern Sie sich einen Gutschein über 5 Euro für Ihren nächsten Einkauf. Und einen Rabatt von 100 Prozent gibt es in der Kategorie „Gratis“. Entdecken Sie all die wundervollen Gratis-Zugaben, die Sie zu Ihrer Bestellung erhalten, wenn diese bestimmte Anforderungen erfüllt (z.B. das Erreichen eines Mindestbestellwerts oder einer Mindestanzahl an Produkten).