Mit über 2,7 Millionen Kunden gehört Comdirect zu den führenden Direktbanken in Deutschland. Das eigentliche Erfolgsgeheimnis sind die innovativen Finanzprodukte und digitalen Services, die Sie überall verwalten. Anlegen, Sparen und mit Wertpapieren Handeln wird dank der digitalen Lösungen noch einfacher und passt zu Ihrem Leben. So strickt Comdirect an einer kundenfreundlichen Ausrichtung der Finanzprodukte und an einer intuitiven Bedienung. Über das Portal füllen Sie Ihren Antrag aus, wenn Sie ein Girokonto eröffnen oder in den Wertpapierhandel einsteigen wollen. Die aktuellen Comdirect Gutscheine wirken sich dabei lukrativ auf Ihre Finanzen aus.