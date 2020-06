Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens computeruniverse.com begann im Jahr 1999 mit der Gründung eines Versandhandels für Elektronik-Produkte. Schon im darauffolgenden Jahr ging der Webshop online, der das Angebot für eine große Zielgruppe zugänglich machte. Ein wichtiger Meilenstein war der Anschluss an die Hubert Burda Media Holding KG, deren 100-prozentige Tochter computeruniverse heute ist.

Moderne Logistik und hohe Reichweite erlauben eine faire Preisgestaltung

Computeruniverse besitzt eine moderne Logistik und ein firmeneigenes Versandlager mit einer Größe von 4000m². Auf dieser Basis kann der Shop von den Herstellern größere Mengen einkaufen und entsprechende Mengenrabatte geltend machen. Daher können den Kunden regelmäßig computeruniverse-Gutscheine angeboten werden, mit denen sie Technik zum Schnäppchenpreis bekommen. Mittlerweile gibt es einen eigenen Shop in Friedberg und einen Abholpunkt in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main. computeruniverse wurde von der Stiftung Warentest und von Computerbild mehrfach als Testsieger ausgezeichnet.