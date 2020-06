Comtech startet keine regelmäßigen Verlaufsaktionen oder ruft Deal-Wochen ins Leben. Stattdessen sparen Sie dauerhaft in den Kategorien „Outlet“ und „Sale“. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Rubriken?

Im Outlet werden Ihnen Restposten angeboten. Dabei handelt es sich um Neuware, die schon länger im Shop verkauft wird und nur noch in sehr begrenzter Stückzahl im Lager vorhanden ist. Diese Sachen müssen Platz machen für brandneue Waren, die gerade erst auf den Markt gekommen sind und werden daher zu Schnäppchenpreisen verkauft. Im Sale dagegen befinden sich Artikel, die beispielsweise in großen Stückzahlen vom Hersteller gekauft wurden, um günstigere Konditionen zu bekommen. Diese Über-Bestellungen werden jetzt im Sale zu noch günstigeren Preisen verkauft. Sie sind meistens in größeren Auflagen vorhanden. Unser Tipp: Einige Artikel sind mit einem grünen 0€-Symbol gekennzeichnet. Bei diesen Waren brauchen Sie keine Versandgebühren zu bezahlen.

Kann ich für einen Outlet- oder Sale-Artikel einen Comtech-Gutschein einlösen?

Eine Kombination von Aktionsangebot und Comtech-Gutschein ist in der Regel nicht möglich. Prüfen Sie aber trotzdem die Gutscheindetails, schließlich bestätigen Ausnahmen die Regel.