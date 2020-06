Das Unternehmen CONLEYS entstand aus dem zufälligen Zusammentreffen zweier modebegeisterter Männer. Es war 1992 in New York, als ein Hamburger sich ein Taxi nahm und die Fahrt dazu nutzte, seine gerade erworbene Original Eisenbahn-Weste in Augenschein zu nehmen. Er kam mit dem Taxifahrer ins Gespräch und die beiden tauschten sich angeregt über Themen wie amerikanische Markenartikel und ausgefallene Qualitätskleidung aus. Eine schicksalhafte Begegnung, denn der Taxifahrer war Jack Conley und der Hamburger Fahrgast der spätere CONLEYS-Geschäftsführer. Die beiden taten sich zusammen und starteten das Unternehmen CONLEYS, immer mit dem Ziel vor Augen, in Deutschland ausgefallene Artikel anzubieten, die sonst nicht oder nur sehr schwer erhältlich sind. Es werden seitdem zahlreiche Länder bereist, um sich Ideen und Inspirationen für das Angebot zu holen und so einen wahren Fundus an besonderen Artikeln zusammenzustellen.