Wie wir weiter oben bereits beschrieben haben, akzeptiert der Connox-Shop diverse Zahlungsmittel. Zu den beliebtesten Zahlweisen im Internet gehört bei den Kunden die Zahlung auf Rechnung. Dabei bekommen Sie erst die Ware und brauchen dann erst den Betrag zu bezahlen. So können Sie vor allem bei neuen Onlineshops sichergehen, dass alles rechtens ist. Connox ist ein seriöser Onlineshop, der auch mit dem eTrusted-Siegel zertifiziert wurde. Sie können also bedenkenlos auch per Vorkasse zahlen. Warum? Weil jeder Kunde unabhängig vom Bestellwert bei der Zahlungsart Vorkasse 3 Prozent Rabatt auf seine Gesamtsumme bekommt. Je mehr Sie einkaufen, desto mehr lohnt sich dieser Deal für Sie.

Die Connox-Preise: Besondere Möbel, für die Sie etwas tiefer in die Tasche greifen müssen

Die Preise für Möbel aus dem Connox-Onlineshop sind nicht vergleichbar mit dem XXL-Möbelhaus um die Ecke. Bei Connox werden handgefertigte Designermöbel verkauft, die nicht in Masse gefertigt werden. Das spüren Sie nicht nur an der Qualität, sondern auch am Preis. Sie werden ohne Probleme Pendelleuchten finden, die zu einem 5-stelligen Preis verkauft werden. Aber nicht alle Artikel sind derart hochpreisig, dass Sie lange dafür sparen müssen. Es gibt auch Schnäppchen, die nur 20,00 Euro oder 30,00 Euro kosten. Außerdem haben Sie mit einem Connox-Gutschein immer noch die Möglichkeit, beim Einkauf von Möbeln und Accessoires bares Geld zu sparen.

Connox-Rabatte: Was viel kostet, kann auch viel günstiger werden

Je mehr etwas kostet, desto stärker kann es auch reduziert werden, wenn es sich als Ladenhüter entpuppt oder einfach aus einer vorausgegangenen Saison stammt. Connox bietet Rabatte in Form von Sale-Angeboten an, die um bis zu 50 Prozent unter dem Originalpreis liegen. In der Kategorie „Sale“ haben Sie alle Sparangebote im Blick und können verschiedene Filter nutzen, um sich nur relevante Schnäppchen anzeigen zu lassen.

Sparen Sie mit den jahreszeitlichen Rabatten im Connox-Onlineshop

Neben der dauerhaft geöffneten Sale-Rubrik kommen jahreszeitliche Aktionen dazu. Im Winter gibt es in jedem Jahr einen Connox-Adventskalender, bei dem Sie jeden Tag ein Türchen öffnen und sich auf einen tollen Deal freuen können. Im Frühjahr nutzen Sie die Frühjahres-Rabatte und im Sommer den SSV.