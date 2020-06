Jede Woche gibt es ein neues Angebot der Woche, mit dem Sie 7 Tage lang einen Super-Rabatt auf dieses Produkt erhalten. Oftmals sind die Wochenangebote an bestimmte Jahreszeiten oder aktuelle Themen angelehnt. Regelmäßig in der Weihnachtszeit gibt es beispielsweise einen Handwerker-Weihnachtskalender zum Rabattpreis. Wieviel Sie sparen, wird Ihnen als roter Sparpreis in Euro angezeigt.

Kann ich meinen Contorion Gutschein auch für das Wochenangebot nutzen?

Ja, das ist möglich. Suchen Sie sich dazu einen Gutscheincode von Contorion aus unserer Liste aus, der mit diesem Angebot kompatibel ist. Mit etwas Glück sparen Sie dann gleich doppelt.