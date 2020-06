Jedes Abenteuer sollte gut vorbereitet sein – das ist auch das Mantra von Craghoppers, denn mit diesem Onlineshop hast du einen Partner an Ihrer Seite, der in Bezug auf die Outdoor-Kleidung und auch Reiseutensilien für den nächsten Besuch im Regenwald hervorragend aufgestellt ist. Bei Craghoppers handelt es sich um einen Shop, in dem Sie sich für Ihre Reise oder auch einfach einen Ausflug in die Wälder ausrüsten können. Dabei geht es in erster Linie um hochwertige und durchdachte Kleidung und praktische Accessoires, mit denen Sie auch im Dickicht überleben können. Ganz so aufregend sind Ihre Reisen doch nicht? Das macht nichts, denn auch auf einer Wanderung zum klaren Bergsee sollte wetterfeste Kleidung mit hohem Tragekomfort nicht fehlen.