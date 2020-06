Wenn Sie an die Marke Crocs denken, kommt Ihnen sicherlich sofort das bekannteste Schuhmodell in den Sinn – die Clogs mit offenem Fersenbereich und beweglichem Fersenriemen für einen sicheren Sitz. Doch Crocs hält noch so einiges mehr an Modellen für Sie bereit. Hierzu gehören beispielsweise Hausschuhe, Sandalen, Slipper und sogar warme Winterstiefel. Bunte und extravagante Kollektionen bringen zudem frischen Wind in Ihre Schuhkollektion. Aufregende Muster und besondere Akzente wie Details aus Kunstfell, machen die Schuhe zu einem echten Highlight bei jedem Outfit. Und dann wäre da natürlich noch der Schuhschmuck von Crocs. Personalisieren Sie Ihre Crocs einfach mit schönen Ansteckern, immer wieder neu und immer wieder individuell. Crocs ist einfach eine Marke, die Spaß macht. Und dazu gehört natürlich auch das Sparen mit einem Crocs-Gutschein!