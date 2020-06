Geschäftskunden-Ersparnis

Für Geschäftskunden hält Crowdfox ein besonderes Schmankerl bereit. Sie können als Geschäftskunde mehr als 21 Prozent Einsparungen im indirekten Einkauf auf Artikel- und Prozessebene erzielen.

Exklusive Angebote per Newsletter

Melden Sie sich auch für den kostenlosen Newsletter von Crowdfox an. So stellen Sie sicher, dass Sie exklusive Angebote noch vor allen anderen erhalten und so direkt von den besten Preisen profitieren können. Natürlich ist Ihre Anmeldung zum Newsletter kostenlos und unverbindlich.

Den besten Preis wählen

Suchen Sie sich einen Artikel aus und Sie gelangen zum Anbietervergleich. Hier sehen Sie welche Anbieter Ihren Wunschartikel zu welchem Preis führen. Sie sehen auch direkt, ob der Artikel versandkostenfrei verschickt wird, oder ob Versandkosten anfallen und in welcher Höhe. So wird Ihnen direkt angezeigt, in welcher Preisspanne der jeweilige Artikel angeboten wird und Sie können sich stets für den besten Preis entscheiden. So zahlen Sie nie mehr als nötig.