Im hauseigenen Outlet bietet der Elektronikhändler alle Restpostenartikel, B-Ware und preislich reduzierte Produkte aus dem eigenen Sortiment an. Auf der Outlet-Übersichtsseite sind alle Teilkategorien auf einen Blick aufgelistet, sodass Sie nicht lange suchen müssen, wenn Sie bereits wissen, wonach Sie Ausschau halten.

Der Schnäppchensektor teilt sich in Restposten und Gebrauchtware auf. Hinzu kommen noch Unterkategorien wie der MacBook Discount oder die gebrauchten Fernseher. Wenn Sie in der Outlet-Übersicht nach unten scrollen, dann sehen Sie auch direkt einige der besten Produktangebote. In vielen Fällen können Sie dabei zwischen A- und B-Ware wählen. Ganz unten werden Sie dann auch die Restpostenangebote von Cyberport entdecken. Hier bietet Ihnen der Händler ausschließlich A-Ware an und gewährleistet dabei ein unfassbares Preis-Leistungs-Verhältnis.