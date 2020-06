DA Direkt ist ein Angebot der DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde im Jahr 1923 als „Deutsche Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft“ in Berlin gegründet und gehört seit 1928 zur Schweizer Zurich Insurance Group. Als einer der ersten Versicherer startete DA Direkt bereits 1977 den Direktvertrieb, zuerst für den Bereich der Kfz-Versicherungen, für den man zudem als Vorreiter am Markt die unbegrenzte Deckung in der Auto-Haftpflichtversicherung in Deutschland einführte.

Heute gehören neben Pkw-Versicherungen auch Motorrad-, Hausrat-, Rechtsschutz-, Haftpflicht-, Unfall und Zahnzusatzversicherungen zum Portfolio. Kernprodukt ist jedoch nach wie vor die Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, die in unabhängigen Tests regelmäßig zur besten Autoversicherung Deutschlands gekürt wird.