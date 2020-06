Im Jahr 1979 um Punkt 8:00 Uhr morgens eröffnete Lars Larsen ein Geschäft in Aarhus mit dem dänischen Namen „JYSK SENGETØJSLAGER“, was übersetzt „jütländisches Bettenlager“ hieß. In Rekordzeit – nämlich bereits zwei Wochen später, eröffnete aufgrund der großen Nachfrage bereits die zweite Filiale des Geschäftes, das sich auf den Verkauf hochwertiger Bettwaren spezialisiert hatte. In den 80ger Jahren expandiert das Unternehmen und eröffnet eine erste ausländische Filiale in Flensburg. Auch hier ist der Andrang so enorm, dass die Polizei in den Abendstunden regelmäßig das Ladenschlussgesetz zwangsweise durchsetzen muss. Ende der 80ger Jahre gibt es bereits mehr als 2500 Fachmärkte.

Der Webshop des Dänischen Bettenlagers geht online

Im Jahr 2000 wird das Sortiment einer noch breiteren Zielgruppe zugängig gemacht und das Dänische Bettenlager geht online. 10 Jahre später wir die Milliarde Umsatzgrenze geknackt und das in China eröffnet die erste Filiale des Dänischen Bettenlagers. Ein weiterer Meilenstein der Firmengeschichte ist die Entwicklung des „7-Punkte Schlafsystems“, das eine gezielte Bettenberatung von zuhause möglich macht.