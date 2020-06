Das Unternehmen Dallmayr kann inzwischen auf eine Geschichte von drei Jahrhunderten zurückgehen. In der Anfangszeit wurde eine „Spezereien-Handlung“ eröffnet, die sich später zu einem erfolgreichen Familienunternehmen entwickelte. Bereits in den 1930er Jahren hat Dallmayr in München eine eigene Kaffeerösterei im persönlichen Stammhaus betrieben. Der Kaffee aus der Produktion war bei den Münchnern sehr beliebt. Durch die Zusammenarbeit mit der Nymphenburger Manufaktur, konnte der Kaffee vor Ort in eleganten Gefäßen aus Porzellan angeboten werden.

Inzwischen wird der Dallmayr Kaffee in zahlreichen Delikatessengeschäften weltweit geführt. Das Sortiment wurde über die Jahre hinweg deutlich erweitert. Neben verschiedenen Kaffeespezialitäten, erhalten Sie vor Ort auch Salate und Delikatessen sowie Weine und Spirituosen. Zudem können Sie als Kunde inzwischen auch im Online-Shop bestellen. Hier steht Ihnen ein großer Teil des Sortiments aus dem Hause Dallmayr zur Verfügung.