Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Ladengeschäft und wollen eine Hose für sich kaufen. An der Kasse fragt der Verkäufer, ob Sie lieber 70,00 Euro oder doch nur 50,00 Euro zahlen wollen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Vermutlich dazu, das Geschäft wieder zu verlassen, weil Sie vermuten, dass der Verkäufer Sie auf den Arm nehmen will. So eine Entscheidung gibt es nicht? Doch, bei DAZN.

Entscheiden Sie einfach, ob Sie mehr oder weniger zahlen wollen

Während des Buchungsvorgangs können Sie sich entscheiden, wieviel Geld Sie im Monat zahlen wollen. Wenn Sie flexibel bleiben und monatlich kündigen, dann schließen Sie einen Monatsvertrag ab. Dieser erlaubt es Ihnen, vom einen auf den anderen Monat das Abonnement aufzulösen. Sparfüchse werden sich für die zweite Variante entscheiden. Sie schließen den Vertrag dabei gleich für ein ganzes Jahr ab, zahlen dafür monatlich aber weniger. Mit etwas Glück finden Sie dann auch noch einen DAZN-Gutschein, mit dem Sie doppelt sparen.