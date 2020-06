Decathlon ist ein französischer Händler wie auch Hersteller von Sportbekleidung und -geräten. Das Unternehmen wurde 1976 mit der ersten Decathlon-Filiale im französischen Englos bei Lille gegründet und bietet heute Sportausrüstung und -bekleidung für über 70 Sportarten an. Seit 1986 stellt das Unternehmen auch selbst Sportartikel unter eigenem Namen her, wie zum Beispiel für den Radsport oder Produkte zum Wandern, Langlaufen oder Campen. Ziel des Unternehmens ist es, mit seinen preiswerten Eigenmarkenartikeln, möglichst vielen Menschen einen Zugang zu ihrem persönlichen Lieblingssport zu ermöglichen. Mittlerweile gibt es über 1.500 Decathlon-Filialen in über 52 Ländern, allein über 90 Filialen in Deutschland. Dadurch zählt das Unternehmen zu den größten Sportartikelherstellern auf der Welt.