Die Anfänge von Deerberg liegen im Jahr 1986. Damals begann alles mit einer Ledernähmaschine. An dieser fertigte Gabi Deerberg, gelernte Lederschneiderin, modische Lederhosen, die großen Anklang fanden. So dauert es nicht lange, bis das Angebot auch um Lederschuhe ergänzt wurde. Das Geschäft wurde damals noch aus dem eigenen Schlaf- und Wohnzimmer aus abgewickelt.

Die steigende Nachfrage sorgte schließlich dafür, dass sich das Ehepaar Deerberg ausschließlich nur noch auf den Handel konzentrierte. Der Postversand wurde eingeführt, denn das persönliche Ausliefern an die Kunden war nicht mehr zu bewältigen. Der Kundenstamm wuchs und wuchs. So wurden 1988 erste Mitarbeiter eingestellt und der ehemalige Tanzsaal im Dorfkrug diente fortan als Warenlager. 1989 wurde der erste Katalog veröffentlicht und die Kollektionen um weitere Bekleidungsstücke erweitert.

Die erste größere Anzeigenkampagne 1995 ließ den Kundenstamm noch weiter wachsen, so dass mehr Platz für Lager und Bestellabwicklungen benötigt wurde. 2008 wurde ein eigener Flagstore in Velgen eröffnet. Ab 2013 folgen weitere Filialen, u.a. in Hannover, Münster und Oldenburg. 2019 konnte schließlich das 33-jährige Firmenjubiläum gefeiert werden. Das Unternehmen ist weiterhin als Familienbetrieb aktiv, mittlerweile unter der Leitung der Tochter.