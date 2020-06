Degustabox garantiert jedem Abonnenten, dass er eine sehr lukrative Box erhält, die mehr wert ist als sie eigentlich kostet. Würden Sie die einzelnen Produkte einzeln kaufen, landen Sie deutlich über dem Abopreis. Nicht zu vernachlässigen ist die Überraschung, unbekannte und neue Marken auszuprobieren. Das gesamte Abonnement ist unverbindlich. Sie können sich zu jedem Zeitpunkt abmelden. Grundsätzlich veranschlagt Degustabox kurze Abos, um die Bindung zu den Kunden zu lockern.

Immer noch nicht überzeugt? Dann schauen Sie sich die Degustaboxen der letzten Monaten an, um mehr über das kulinarische Angebot zu erfahren. Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Snack, Rapsöl, Suppen-Klößchen oder Koffeinriegel: Im Grunde genommen wird alles verpackt, was in die Küche gehört. Sie bekommen die unverbindliche Möglichkeit, die Lebensmittel zu testen, die Sie wohl selbst nicht in den Warenkorb legen würden