Einkaufen im Internet ist ganz schön praktisch. Vor Ort können Sie die Schuhe aber direkt anprobieren und Ihre Favoriten auch gleich mitnehmen. Gut, dass Deichmann neben dem Onlineshop noch rund 1.500 Filialen in Deutschland betreibt – da haben auch Sie es sicherlich nicht weit. Um einen Standort in Ihrer Nähe zu ermitteln, konsultieren Sie am besten den Filialfinder, der im Onlineshop von Deichmann zur Verfügung steht. Tragen Sie Ihren Ort ein und in wenigen Sekunden sehen Sie auch schon die Liste mit allen Deichmann-Filialen in der Nähe Ihres Standorts. Die Öffnungszeiten sowie die Kontaktmöglichkeiten werden Sie in dieser Liste ebenfalls einsehen.