Wir schreiben das Jahr 1984, als Michael Dell, ein junger Student der University of Texas, mit nur 1.000 Dollar Startkapital, aber jeder Menge Ehrgeiz, die Firma PC's Limited gründet. Es folgt die Entwicklung des ersten Computersystems und schon 1987 kann Dell seine erste Zweigniederlassung in Großbritannien eröffnen. Es folgt die Umbenennung des Unternehmens in Dell Computer Corporation. Der Börsengang 1988 ermöglicht es, das Produktportfolio zu erweitern und die Markttätigkeit international auszuweiten. 1995 erobert Dell die Welt! Das Unternehmen ist mittlerweile in Europa, Asien, Japan und dem gesamtem amerikanischen Kontinent aktiv. Dell gehört zudem zu den Vorreitern in Sachen e-Commerce, denn schon 1996 startet der eigene Onlinevertrieb. Es folgen internationale Fertigungsstandorte und 2001 kann sich Dell weltweit führender Anbieter von Computersystemen nennen. Und 2016 wird ein weiterer Rekord gebrochen: Das neu zusammengeschlossene Unternehmen Dell Technologies zählt als der Abschluss des größten Technologie-Deals aller Zeiten.