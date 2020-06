Angefangen hat bei Delmed alles in einer kleinen öffentlichen Apotheke in Bergheim, gelegen im Kölner Umland. Da die räumlichen Kapazitäten schon bald nicht mehr ausreichten, musste mehrmals der Standort gewechselt werden, bis man sich schließlich in Frechen niederließ. Bei Delmed möchte man aber nicht nur den Paketversand anbieten, sondern Kunden auch eine persönliche Beratung vor Ort ermöglichen. Die neue Versandhalle wurde daher an eine Offizinapotheke angeschlossen. Hier können Sie Ihre Delmed-Bestellung selbst abholen und auch die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs mit dem pharmazeutischen Fachpersonal nutzen. Bei Delmed handelt es sich also keinesfalls um einen anonymen Onlineanbieter. Sie genießen hier die gleiche kompetente Beratung und Nähe zum Kunden wie in Ihrer Apotheke vor Ort. Mit dem zusätzlichen Vorteil, mit Hilfe eines Delmed-Gutschein zusätzlich sparen zu können.