Lassen Sie sich von Depot an die Hand nehmen und in wahrhafte Wohnträume entführen: Über die stimmungsvoll bebilderten Kacheln klicken Sie sich in Ihre Wunschkategorie. Besonders viel Wert legt Depot dabei auf saisonale Dekoration und Wohnaccessoires. Daher finden Sie nicht, wie bei anderen Shops, die Klassiker „Wohnen”, „Leuchten” und „Möbel” auf den ersten Plätzen, sondern der Jahreszeit entsprechende Produktwelten. Etwas Besonderes ist auch die Kategorie „Neu” an erster Stelle, die Ihnen direkt einen Eindruck von den neu eingetroffenen Artikeln verschafft. So bleibt Ihr Wohnstil immer auf dem aktuellen Stand.

Unterstützung bei Ihrer Einrichtung bietet Depot unter der Kategorie „Inspiration”. Hierüber gelangen Sie beispielsweise zu einzelnen Kollektionen und innovativen Wohnideen. Auch über den Instagram-Account können Sie sich Anregungen holen. Oder Sie sehen sich den Depot-Blog „Schön bei Dir!” an. Die Redaktion zeigt Ihnen nicht nur Ideen und Anleitungen rund ums Einrichten und Wohnen, sondern versorgt Sie darüber hinaus mit kreativen Rezepten und Do-it-yourself-Projekten zum Nachmachen.