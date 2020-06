DerTour gehört der Rewe-Group an. Damit erhält der Kunde die Sicherheit, bei einem renommierten Unternehmen gebucht zu haben. Daher besteht kein Grund, dass die Reise aus irgendwelchen Gründen ausfallen könnte. Und sollte es tatsächlich einmal zu einem Reiseausfall kommen, kann man sich darauf verlassen, dass die Rückerstattung auch tatsächlich beim Kunden ankommen wird.

DerTour gehört zu den Marktführern auf dem deutschen Reisemarkt. Welche Art des Urlaubs soll es also sein: Kreuzfahrt, Rundreise an einem der schönsten Reiseziele der Welt? Oder ein Familien-Urlaub in einem All-Inklusive-Hotel, in dem alle Familienmitglieder auf ihre Kosten kommen? Egal, was es auch sein soll, der Kunde wird auf seine Kosten kommen.

Sollten Sie aber Ihren Urlaub lieber individuell gestalten, können Sie die einzelnen Komponenten natürlich auch einzeln zusammenstellen und buchen. Sie haben diverse Optionen, um bei DerTour zu Ihrem Traumurlaub zu kommen. Lassen Sie sich einfach inspirieren, wenn Sie unser Angebot vor Augen haben.