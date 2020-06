Wenn Sie sich eine Fahrkarte oder eine BahnCard kaufen möchten, dann sind Sie natürlich nicht ausschließlich auf das Onlineportal der Deutschen Bahn angewiesen. In jedem Bahnhof und an jeder Haltestelle der Deutschen Bahn können Sie sich am Schalter oder am Automaten ein Ticket kaufen. Nicht überall sind Fahrkartenschalter zu finden, wohl aber in jeder größeren Stadt. Am Schalter können Sie sich beraten lassen und sich über die aktuellen Angebote informieren. An den Automaten gibt es keine Beratung, die richtigen Tickets finden Sie aber auch so in wenigen Schritten.