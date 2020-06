Steven Urbach ist der Gründer hinter dem Online-Shop Discountlens. Er hat das Angebot im Jahr 2004 ins Leben gerufen und den Shop gegründet. Die Idee war es, einen Kontaktlinsen-Shop zu erstellen, in dem die Kunden günstig hochwertige Waren einkaufen können. Inzwischen gibt es die Angebote von Discountlens auch immerhin acht Märkten in Europa. Besonders interessant für den Kunden ist das umfangreiche Angebot. Da mehr als eine Million Kontaktlinsen bei Discountlens direkt am Lager sind, ist ein schneller Versand der Bestellung möglich. Die Linsen werden durch Experten geprüft. Im Vergleich zu anderen Anbietern stellt Discountlens die Produkte zudem zu besonders günstigen Preisen zu Verfügung. Mit einem Discountlens-Gutschein kann die Ersparnis bei Ihrer Bestellung sogar noch erhöht werden.